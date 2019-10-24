Депрессия и слепота. Какие болезни провоцируют смартфоны

Врачи уверены, что через 30 лет половина россиян будет страдать близорукостью, в частности, из-за постоянного пользования смартфонами. Глаза не единственное, на что они отрицательно влияют. Рассказываем, что пользователи получают в обмен на удобство и мобильность.

Ухудшение зрения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что к 2050 году каждый второй будет иметь близорукость. Заболевание называют эпидемией XXI века, а одна из причин её появления — активное пользование смартфоном.

— До сих пор не установлено, сколько времени можно сидеть за экраном телефона. Это зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза. Основные причины ухудшения зрения: смартфон находится на очень близком расстоянии, неправильное освещение, расположение тела в пространстве. Главная проблема — это перегрузка мышцы, отвечающей за работу вблизи, — рассказала врач-офтальмолог Татьяна Павлова.

Врач-офтальмолог Владимир Золотарев в беседе с Лайфом выделил две причины, по которым глаза устают при работе с экранами смартфонов и прочих устройств, — вредное воздействие сине-фиолетового света и напряжение при длительном использовании.

— Все гаджеты излучают вредный сине-фиолетовый свет. Он имеет самую короткую длину волны среди видимого света и более интенсивно рассеивается в структурах глаз, тем самым ухудшая зрение, — говорит эксперт.

Боли в костях

Летом этого года Интернет поверил в фейк, что из-за смартфона у человека вырастает рог. Якобы когда он постоянно ссутулен и много смотрит на экран, на черепе образуется нарост. Позже его опровергли.

Впрочем, проблема действительно существует, хоть и не в таком большом масштабе. Мы потребляем контент преимущественно в ссутуленном состоянии, а это негативно влияет на позвоночник.

Daily Mail со ссылкой на учёных даже сообщает, что женщины страдают от использования смартфонов больше мужчин. У них шея короче и сгибается она не у самой головы, а ближе к груди. Это, в свою очередь, приводит к большей нагрузке на скелет.

Спина не единственное, что может заболеть из-за частого пользования смартфоном. Палец, запястье, плечо — здесь также могут возникнуть боли, причём ещё и из-за неподходящего размера мобильного устройства.

Повышенная тревожность

По статистике на 2012 год 89% американских студентов хоть раз жаловались на то, что слышали фантомный звук уведомления на смартфоне. Им казалось, что аппарат звонил или вибрировал, хотя на деле этого не было.

Ещё 86% рассказали, что постоянно проверяют уведомления в мессенджерах и соцсетях.

Врач-эндокринолог Роберт Лустиг подтвердил, что уведомления смартфона действительно могут вызвать состояние стресса.

По его словам, нервозность не единственное последствие, всё может быть гораздо серьёзнее. Из-за постоянного стресса префронтальная кора мозга, отвечающая за принятие решений и планирование задач, практически отключается. Человек из-за этого начинает совершать глупые, необдуманные поступки, считает врач.

Доказано, что современные люди зависимы от мобильных устройств. В среднем каждый человек ежедневно включает экран 150 раз и отправляет 110 сообщений. 46% людей говорят, что не могут жить без гаджета.

Зависимость от смартфонов называется номофобией. Психолог Анна Гусева в беседе с Лайфом назвала три причины её появления: страх одиночества, неумение или нежелание выстраивать отношения в реальном мире вследствие каких-либо эмоциональных потрясений и желание признания как способ заявить о себе. Симптомы номофобии, по словам эксперта: повышенное возбуждение, потеря внимания и концентрации, замена реального мира виртуальным и истощение нервной системы.

Как сообщила Анна Гусева, чаще всего по поводу этой проблемы обращаются родители подростков, беспокоясь за их психическое и физическое здоровье. Они жалуются на то, что их дети бесконтрольно играют в телефоне. Другая категория — люди, которые в прошлом имели проблемы с алкоголем, наркотиками или другими видами зависимости, но на момент обращения находились в стадии ремиссии. Чтобы оградиться от мыслей о прежних зависимостях, они впадают в другую крайность — в зависимость от смартфонов. По словам эксперта, многие центры помощи в борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью предлагают и лечение зависимости от смартфонов.

Лень и снижение интеллекта

Ряд исследований указывает, что при изучении информации с помощью электронно-вычислительных устройств материал усваивается хуже, чем в случае с книгами.

Учёные обнаружили, что более умные люди с аналитическим складом ума реже пользуются поисковыми сервисами. Это не значит, что они плохо влияют на интеллект, но эксперты видят причинно-следственную связь: когда человек чаще сам ищет информацию, мозг работает лучше.

Это полбеды. Также учёные утверждают, что смартфоны делают нас более ленивыми: мозгу не нужно лишний раз напрягаться ради поиска информации, если за него всё сделает поисковый сервис.

Как бороться с заболеваниями?

От смартфонов никуда не деться. Учёба, деловые переписки, общение с друзьями, просмотр фото и видео — для всего этого необходимо мобильное устройство, заменившее нам все остальные.

Что касается глаз, то врач-офтальмолог Владимир Золотарев считает, что снизить нагрузку на глаза помогут очки с поддержкой аккомодации. Они подойдут, даже если у человека отличное зрение. В них предусмотрено небольшое усиление оптической силы в нижней части линзы, что позволяет снять напряжение при длительной работе за компьютером или активном пользовании гаджетами, поддерживая естественную фокусировку без усилий. Помимо этого, частично решат проблему правильное зрительное поведение, перерывы при работе с гаджетами и сбалансированное питание.

Куда деться от гаджетов? К сожалению или к счастью, никуда. Но можно свести к минимуму вероятность появления проблем с глазами. Есть три простых способа сделать это с помощью возможностей, встроенных в операционную систему вашего смартфона.

Настройте экран под себя

Цветопередача должна быть максимально приятной. На iPhone для этого активируйте режим True Tone, в котором баланс белого подстраивается под окружающее освещение. На Android регулировка более гибкая — здесь вручную настраиваются насыщенность и цветовая температура.

Снизьте нагрузку на глаза программно

Вендоры осознают важность этих функций и не пренебрегают ими. Тёмная тема снизит нагрузку на глаза в условиях недостаточной освещённости. Она уже есть в стоковом Android 10, iOS 13 и ряде популярных приложений вроде Instagram и YouTube.

Кроме того, почти в любом смартфоне есть функция защиты зрения. С ней интерфейс окрашивается в тёплые тона, а степень ультрафиолетового излучения снижается. Удобно при чтении и других задачах, когда требуется много внимания.

Контролируйте время у экрана

В 2018 году Apple добавила "Экранное время" в iOS 12. Пользователь за неделю и другие промежутки времени видит отчёт об использовании приложений: активность в среднем за день и её изменения на фоне других дней, общее экранное время, самые часто используемые приложения.

Кроме того, приложения можно заблокировать на определённое время суток. К примеру, на ночь. Впрочем, блокировка условная — в любое время её можно снять. В общем, функции экранного времени будут эффективны только при наличии силы воли. Тем больше мотивация контролировать время со смартфоном.