Поговори со мной, мама. Почему у Заболотнева не было свидетельства о рождении

Гаянэ Заболотнева призналась, что в выборе профессии ведущего Виталием Заболотневым не последнюю роль сыграли гены дедушки-артиста. В семье, к слову, хотели девочку. И назвать её собирались Светланой. А родился мальчик. Родители месяц думали, как его назвать. В итоге — Виталий. Так, мальчик только в месяц получил свидетельство о рождении.

25 ноября, в День матери, российские звёзды поговорят с самыми близкими людьми — своими мамами. Они зададут вопросы, которые беспокоили их всю жизнь. Что ответят мамы знаменитостей — смотрите на портале Life.ru, а также в группах проекта в социальных сетях.

Восемь видеороликов с российскими звёздами и их мамами будут опубликованы в течение дня на портале Life.ru, а в 19:00 состоится премьера большой версии.