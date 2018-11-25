Поговори со мной, мама. Разочаровал ли родителей блогер Щукин

Светлана Борисова, мама блогера Дмитрия Щукина, призналась, что мечтала, как её сын будет работать в крупной компании. Но, когда стало понятно, что пиджаки, галстуки и документы — не история Димы, стала его поддерживать в выбранной им стезе. И до сих пор уверена — не зря.

25 ноября, в День матери, российские звёзды поговорят с самыми близкими людьми — своими мамами. Они зададут вопросы, которые беспокоили их всю жизнь. Что ответят мамы знаменитостей — смотрите на портале Life.ru, а также в группах проекта в социальных сетях.

Восемь видеороликов с российскими звёздами и их мамами будут опубликованы в течение дня на портале Life.ru, а в 19:00 состоится премьера большой версии.

Вы уже можете узнать, какие вопросы своим мамам задали известная модель Дарья Малыгина, кавээнщик Шевги Ахадов и блогер Андрей Глазунов.