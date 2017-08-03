Пьём, гуляем. Россияне перестали экономить на дорогом алкоголе

Импорт дорогого крепкого алкоголя в первом полугодии 2017 года значительно вырос — в целом более чем на 11%. Такова оценка Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), основанная на данных ЕГАИС (государственная система по подсчёту производства и оборота алкоголя).

Больше всего увеличился импорт абсента — вдвое. Далее идут коньяк (+74%) и кальвадос (+46%).

Эксперты связывают это с тем, что россияне перестали экономить на алкоголе — прежде всего речь идёт о среднем классе.

— Кризис закончился для слоя населения, у которого есть деньги. В кризис они экономили, покупали бутылки на 300 руб. подешевле или вообще не покупали, — рассказывает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. — Максимум экономят люди полтора года. Сейчас уже экономят на более крупных покупках — квартиры, дачи, автомобили и так далее. А ведь алкоголь для людей — это маленькая радость. Пили они в кризис подешевле, потерпели, а сейчас решили вернуться к тем самым маленьким радостям. Потребление в этой группе населения начинает восстанавливаться.

К тому же, как сообщали СМИ со ссылкой на "Мониторинг экономической ситуации в России" экспертов РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ, россияне стали чаще брать кредиты, чтобы "компенсировать длительное снижение реальных денежных доходов заёмными средствами" и сохранить привычный уровень жизни.

При этом, как рассказывал Лайф, около 20 млн человек в России вообще не могут позволить себе купить легальный алкоголь из-за нищеты. Они покупают так называемые фанфурики — лосьоны или аптечные настойки.

Ранее Лайф рассказывал, в каких регионах России больше любят водку, коньяк, пиво и вино. Лидер по продажам вина — Архангельская область. По потреблению пива — Республика Адыгея. А водку и коньяк любят на Сахалине и в Ленинградской области.

Как ни странно, эксперты аптечного рынка отмечают, что россияне продолжают экономить на лекарствах — из-за этого производство препаратов в России сократилось за год на 8%.