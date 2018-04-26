Покурить бомбу. Как вейпы взрываются в детских руках

Пока учёные исследуют, действительно ли пар от вейпов безопаснее, чем дым обычных сигарет, вейпы продолжают взрываться в руках у парильщиков. Так что вопрос безопасности нужно ставить уже по-другому: дело не только во вредных веществах, которые вейпер вдыхает, но и в том, что он может просто сгореть или травмировать себя.

Вчера в одном из столичных колледжей вейп взорвался в руках у ученицы. У неё серьёзная травма глаза и открытая рана подбородка, сообщает Mash. Но пострадала не только она. Две девушки, которые были рядом в момент взрыва, получили лёгкие ожоги лица и рук. Звучит почти как сводка с фронта.

Случай далеко не первый. Например, в 2017 году 17-летнему школьнику пришлось буквально собирать челюсть по кусочкам — вейп взорвался у него прямо во рту. А в 2016 году 33-летний москвич, как сообщал Лайф, получил ожог четвёртой степени: электронная сигарета взорвалась в кармане его брюк, когда он устанавливал в машине детское кресло.

В сентябре того же года трагический случай произошёл в Новосибирске: электронная сигарета взорвалась в руках у 13-летнего подростка, когда тот поднёс её к губам. В результате у школьника была порвана щека и повреждены сухожилия. Более того — ребёнок лишился трёх пальцев на руке.

Как ранее рассказывал Лайфу продавец-консультант Vape Lab Вячеслав Щербаков, взорваться могут и вейп, и электронная сигарета, так как технически они устроены практически одинаково. Только у электронной сигареты тяга как в обычной сигарете, а в вейпе — как в кальяне. Щербаков также отметил, что взрываются, как правило, дорогие устройства.

— Есть два вида устройств — механические и на плате (пластина из электроизоляционного материала. — Прим. Лайфа), — рассказывал он. — В тех, которые на плате, есть все меры безопасности: защита от короткого замыкания, от неправильно вставленной батареи. Они не взрываются. В механических идёт замыкание контакта, от этого накаляются спирали. Устройство может взорваться по двум причинам — либо с батарейкой что-то не то и поэтому произошло короткое замыкание внутри самого мода (трубы). Или короткое замыкание — в "голове", то есть дрипке (место, куда добавляется жидкость для вейпов).

Не менее актуальный вопрос: почему до сих пор вейпы доступны для детей? Ранее Минздрав несколько раз пытался ввести запрет на продажу вейпов и электронных сигарет детям. Официально сейчас строгого правила ещё нет, всё отдаётся на откуп продавцам. Они, как отмечают эксперты, чаще отказываются продавать эти взрослые игрушки подросткам, но, очевидно, что далеко не все менеджеры вейп-шопов чувствуют свою социальную ответственность.

А вот, к примеру, некоторые местные власти в регионах России решили не ждать изменений в федеральном законодательстве и установили свои правила продажи вейпов. Например, депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа приняли закон о запрете на продажу электронных испарителей детям. За нарушение данного ограничения грозит штраф от двух до четырёх тысяч рублей для обычных граждан, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Похожие ограничения с конца 2017 года действуют и в Санкт-Петербурге.

Ранее в разговоре с Лайфом директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков рассказал, что от парения можно легко перейти к настоящему курению — хотя должно быть наоборот. По его словам, процессы в этих двух случаях похожи (рука подносит что-то ко рту, человек это вдыхает, получает от этого удовольствие). Это формирует поведенческие штампы.

— Очевидно, что любые запреты у подростка могут вызвать дополнительный интерес: запретный плод сладок, — пояснил он. — Гораздо более эффективный процесс — общение с ребёнком на тему курения, желательно, чтобы это было как-то системно, в школах. Детям нужно объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, грамотно воспитывать их, разбирать проблему, а не в форме тупого запрета приказывать. Действенности от этого не будет никакой.