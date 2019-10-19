Почувствуй себя Дятловым. На пульт Чернобыльской АЭС начали водить экскурсии

В комнату управления четвёртого энергоблока разрешают войти лишь на две минуты, причём в защитных костюмах, шлемах и респираторах.

Зал управления энергоблока № 4 Чернобыльской атомной электростанции открыли для туристов, сообщает CNN. По данным телеканала, диспетчерскую может посетить любой желающий. Однако войти разрешают только в защитной одежде, респираторах и касках.

Отмечается, что в разрушенном помещении до сих пор в 40 тысяч раз превышен уровень радиации. После экскурсии все участники проходят обследование с помощью специального сканера.

Агентство Ruptly уже показало видео, снятое в комнате управления. По его данным, помещение обработано специальным клейким веществом, которое препятствует накоплению пыли.

Как ранее писал Лайф, в июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский официально объявил Чернобыль туристической достопримечательностью. Примечательно, что незадолго до этого вышел известный мини-сериал, посвящённый катастрофе. В Киеве составили туристический маршрут по местам съёмок, а также организовали речные круизы.

Напомним, именно авария на четвёртом энергоблоке привела к взрывам и пожару 26 апреля 1986 года, позже выпали радиоактивные осадки, они распространились на соседние страны. Облучилось более восьми миллионов человек.

Стоит добавить, что после выхода сериала "Чернобыль" в зоне отчуждения резко возросло количество туристов. В 2019 году на месте катастрофы побывало уже 87 тысяч человек. Ещё в 2017 году туристов было 50 тысяч.