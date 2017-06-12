В Забайкалье 13 июня объявили днём траура по погибшим паломникам

Накануне вечером в Петровск-Забайкальском районе, недалеко от села Хохотуй, перевернулся пассажирский автобус. 12 человек погибли, остальные получили травмы разной степени тяжести.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что завтрашний день объявлен в регионе днём траура по погибшим в автобусе людям.

Жданова — о ДТП: В чём была необходимость ехать глубокой ночью? https://t.co/bPrBZR6qCr pic.twitter.com/aEejLthhmL — Забайкалье сегодня (@ZabToday) 12 июня 2017 г.

— Случилась страшная трагедия. Прежде всего выражаю слова глубокого соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами, это наше общее горе. <...> Мы обязаны завтра объявить день траура, отменить все увеселительные мероприятия, — сказала Жданова.

СКР уже начал доследственную проверку по факту аварии. Кроме того, МВД России направило из Москвы группу офицеров ГАИ для выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее Лайф опубликовал список погибших в ДТП.