В Забайкалье 13 июня объявили днём траура по погибшим паломникам

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В Забайкалье 13 июня объявили днём траура по погибшим паломникам

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Накануне вечером в Петровск-Забайкальском районе, недалеко от села Хохотуй, перевернулся пассажирский автобус. 12 человек погибли, остальные получили травмы разной степени тяжести.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что завтрашний день объявлен в регионе днём траура по погибшим в автобусе людям.

— Случилась страшная трагедия. Прежде всего выражаю слова глубокого соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами, это наше общее горе. <...> Мы обязаны завтра объявить день траура, отменить все увеселительные мероприятия, — сказала Жданова.

СКР уже начал доследственную проверку по факту аварии. Кроме того, МВД России направило из Москвы группу офицеров ГАИ для выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее Лайф опубликовал список погибших в ДТП.

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