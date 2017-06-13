Повар-наркокурьер из РФ открыл ресторан в тюрьме на Бали

Об успехе заведения Роман Калашников написал на своей странице в социальной сети.

Житель Сургута Роман Калашников, которого задержали на Бали за контрабанду наркотиков в тюбике от зубной пасты, открыл в тюрьме ресторан. Об этом мужчина сообщил на своей персональной страничке в соцсети "ВКонтакте", отметив, что он открыл в тюрьме свой ресторан.

— В прошлый вторник я, совместно с шеф-поваром из Германии Патриком, запустил свой проект Breakfast & Lunch by SoulKitchen. Старт прошёл успешно. Неделю работали в пробном режиме. Ежедневно продаём по 15–20 порций вкусных и красивых блюд. Профит на двоих составляет 500–1000 рублей в день. Работа очень интересная, хоть и занимает много времени, — отметил Калашников.

Повар рассказал о меню, которое он разработал со своим коллегой. В нём значатся такие блюда, как французский омлет, яичница глазунья с куриными сосисками, сэндвич BLT (бекон, латук, томат), блинчики с разными начинками, немецкие колбаски из свинины в беконе на гриле, спагетти, филе тунца с овощами гриль, а также котлеты "Из России с любовью" из говядины с тушёной капустой и салатом из свежих овощей. По его утверждению, все гости заведения довольны и сыты.

Также Калашников отметил, что следующее слушание по его делу, на котором прокурор запросит для обвиняемого срок заключения под стражу, назначено на 19 июня.

В апреле Лайф публиковал прощальное видео повара-наркокурьера, которого могут казнить в Индонезии. Тогда Калашников рассказал, что ему грозит смертная казнь, если адвокат не сделает так, чтобы приговор смягчили. В российском дипведомстве в Индонезии сообщили о том, что в отношении гражданина России нарушений законодательства не зафиксировано. Позже появилась информация о том, что сургутский повар лечился от наркомании.