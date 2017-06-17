Ситуация с американским эсминцем Fitzgerald стабилизировалась

В ведомстве отметили, что спасатели продолжают вести поиски семерых пропавших матросов.

В Военно-морском флоте США сообщили о том, что ситуация с эсминцем Fitzgerald, который столкнулся накануне с филиппинским контейнеровозом, стабилизирована, передаёт Associated Press.

— Сейчас мы сосредоточены на двух вещах: безопасности корабля и благополучии моряков, — заявил командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт, отметив, что спасатели продолжают вести поиски пропавших без вести членом команды.

Напомним, 17 июня в 2:30 по токийскому времени (16 июня, 20:30 мск) корабль ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским торговым судном примерно в 100 километрах от побережья Японии, после чего экипаж эсминца был вынужден спешно покинуть судно. При столкновении семь моряков пропали без вести и пострадал командир.

Ранее Лайф сообщал о том, что с эсминца Fitzgerald эвакуировали с помощью вертолёта четырёх пострадавших членов команды.