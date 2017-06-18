Семью "пьяного" мальчика проверила уполномоченный по правам человека МО

Екатерина Семёнова убедилась в том, что семья погибшего мальчика благополучная, а алкоголя в доме нет.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова проверила семью ребёнка, которого в Балашихе насмерть сбила местная жительница.

Сёменова поговорила с родителями и посмотрела условия проживания семьи, убедившись, что семья является благополучной. Помимо этого, подчёркивается, что в доме нет алкоголя.

— Ребёнок рос в нормальной семье, пагубных привычек ни у кого в семье нет, — отметила уполномоченный по правам человека. — У меня сложилось впечатление, что, исходя из хронологии, которую нам поведали папа и мама, он просто не мог сделать что-то недозволенное и неправильное.

Екатерина Семёнова пообещала проследить за тем, чтобы виновные по делу были наказаны.

Напомним, в подмосковной Балашихе признали пьяным шестилетнего ребёнка, которого 23 апреля насмерть сбила машина прямо во дворе дома. За рулём автомобиля находилась 31-летняя Ольга Алисова.

Ранее Лайф сообщал о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал передать расследование гибели "пьяного" мальчика в СКР.