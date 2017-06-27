Родители "пьяного" мальчика решили доверить эксгумацию независимым экспертам

Окончательную точку в этой запутанной истории поставит забор мышечной ткани, которая всё ещё может хранить информацию о наличии или отсутствии промилле.

Семья погибшего в ДТП Алёши Шимко обратилась к независимым экспертам, чтобы поставить окончательную точку в спорах о том, был ли ребёнок действительно пьян в момент аварии. Об этом сообщает паблик Mash.

— Необходима эксгумация и забор мышечной ткани мальчика, — комментирует специалист Федерации судебных экспертов. — По мышцам точно можно будет определить, пил мальчик водку или нет.

По словам специалистов, саму кровь брать на повторный анализ, скорее всего, не имеет смысла: с момента смерти Алеши прошло уже более двух месяцев и в его организме давно запущен необратимый процесс гниения. Однако мышечная ткань всё ещё может хранить информацию о наличии или отсутствии промилле, которая ляжет в основу итогового заключения.

Сейчас родителям Алеши необходимо добиться разрешения на эксгумацию тела. Они надеются, что процедура состоится в ближайшее время.

Напомним, шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами машины во дворе собственного дома в подмосковном Железнодорожном в конце апреля. За рулём автомобиля находилась 31-летняя Ольга Алисова.

Первая экспертиза показала, что мальчик в момент аварии был пьян. Но по настоянию его родных был проведён повторный анализ. В результате эксперты не смогли установить наличие в смывах крови этилового спирта или продуктов распада алкоголя из-за их летучести.