Киберполиция Украины установила два основных способа поражения вирусом Petya

В результате массового заражения новым вирусом пострадали банковский, энергетический и транспортный секторы Украины.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины определил два основных способа распространения нового вируса-вымогателя Petya. Об этом сообщает на странице департамента в "Фейсбуке".

— В настоящее время установлены два основных способа поражения. Это "фишинг" и обновление ПО M.E.doc, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что способы распространения идентичны тем, которые использовались вирусом WannaCry. На данный момент файлы на подвергшихся воздействию вируса устройствах невозможно расшифровать.

Как сообщал Лайф, в результате массового заражения новым вирусом Petya.A пострадали банковский, энергетический и транспортный секторы Украины.

В десятке государств, которым был нанесён наибольший вред, находятся Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.