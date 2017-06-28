Forbes признал вирус Petya более опасным, чем WannaCry

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Forbes признал вирус Petya более опасным, чем WannaCry

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Новая разработка хакеров способна пробивать защиту даже таких новейших операционных систем, как Windows 10.

Обозреватель журнала Forbes Томас Фокс-Брюстер считает, что вирус-вымогатель Petya, который стоит за масштабной кибератакой в России, Украине, Индии и некоторых странах Евросоюза, оказался намного мощнее своего предшественника под названием WannaCry.

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По словам экспертов, новая модификация вируса с лёгкостью пробивает защиту новейших операционных систем, таких как Windows 10, тогда как WannaCry внедрялся в более старые версии.

Кроме того, по словам Фокса-Брюстера, эту хакерскую разработку было бы корректнее называть NotPetya либо Petya.2.0., поскольку с первичной модификацией этого вируса специалисты уже были знакомы ранее и имели представление о путях его распространения и приёмах оказания "скорой помощи" для заражённых сетей.

Но здесь — другое, говорят специалисты.

Вирус, с которым мы имеем дело сегодня, использует для распространения другие пути, нежели уязвимость в сетевом протоколе Windows (SMB). Управляется он удалённо — с помощью программы PsExec: в этом случае, если администратор заражённого компьютера имеет доступ к сети, вирус проникнет в каждый компьютер.

Напомним, масштабная кибератака во вторник заблокировала работу сразу нескольких украинских банков, транспортных объектов, метрополитена и даже кабмина страны.

Среди крупных российских компаний, пострадавших от вируса, — "Роснефть", "Башнефть-добыча" и НПЗ "Башнефти".

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