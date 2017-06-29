Турчинов: Вирус Petya — часть гибридной войны России против Украины

Этот вывод секретарь СНБО сделал из анализа взлома информационных систем и распространения вируса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что вирус Petya, поразивший сотни компьютеров в нескольких странах мира, является составляющей гибридной войны, которую в отношении украинцев ведёт Россия.

— Распространение этого компьютерного вируса и анализ взлома информационных систем даёт нам возможность говорить, что это составляющая гибридной войны, которую ведёт против нас Россия — сказал Турчинов на заседании Национального координационного центра кибербезопасности.

Он отметил, что одним из механизмов прошедшей масштабной кибератаки на Украине была система обновления ПО бухгалтерской отчётности. Также активно использовались возможности "серого Интернета".

В частности, по словам Турчинова, была задействована хостинг-площадка одного из интернет-провайдеров, "к которому уже имела вопросы СБУ о сотрудничестве с российскими спецслужбами".

Как напоминает Лайф, 27 июня компьютерные системы ряда страна, в том числе Украины, массово вышли из строя в банках, а также в системах энергоснабжения и телекоммуникаций. Под удар также попали нефтяные и фармацевтические компании.

Напомним, ранее Россию в совершении глобальной кибератаки обвинил глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, он "в этом убеждён".