Навальный вышел на свободу спустя 25 суток ареста

Он отбывал наказание за организацию незаконного митинга на Тверской улице в Москве 12 июня.

Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника после 25 суток административного ареста. Активист отбывал наказание за организацию незаконного митинга на Тверской улице в Москве 12 июня.

16 июня в ходе апелляции ему удалось оспорить приговор Мосгорсуда, в результате чего он вышел на свободу на пять суток раньше. Адвокаты настаивали, что активист нуждается в лечении из-за ожога глаза и что на его содержании находятся двое несовершеннолетних детей.

Напомним, 13 июня Навальному назначили наказание за организацию несанкционированной акции оппозиции. В результате на протестный митинг на Тверской вышли четыре с половиной тысячи человек, из них более 150 были задержаны.