Пропавший в Латвии пятилетний Иван Берладин найден мёртвым

Читайте также

Пропавший в Латвии пятилетний Иван Берладин найден мёртвым

101
Тело ребёнка было обнаружено в лесном массиве в 20 километрах от дома, где проживает его семья.

В Латвии спустя десять дней после начала поисков полицейские обнаружили мёртвым пятилетнего русскоговорящего мальчика Ивана Берладина. Это случилось в лесном массиве в 20 километрах от Лиепая, где живёт семья ребёнка.

В аккаунтах полиции Латвии в социальных сетях сообщается, что место обнаружения оцеплено для проведения процессуальных мероприятий.

Начальник лиепайской полиции Угис Ава сделал акцент на том факте, что на теле Ивана видимых телесных повреждений не обнаружено. Точные причины смерти установит судмедэкспертиза.

Как сообщал Лайф, Иван Берладин исчез 1 июля. В общей сложности его поисками занимались 4000 человек — полиция, спасатели, солдаты, охотники, лесники, волонтёры и даже экстрасенсы. По ряду данных, ребёнок был из неблагополучной семьи.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!