Пропавший в Латвии пятилетний Иван Берладин найден мёртвым

Тело ребёнка было обнаружено в лесном массиве в 20 километрах от дома, где проживает его семья.

В Латвии спустя десять дней после начала поисков полицейские обнаружили мёртвым пятилетнего русскоговорящего мальчика Ивана Берладина. Это случилось в лесном массиве в 20 километрах от Лиепая, где живёт семья ребёнка.

В аккаунтах полиции Латвии в социальных сетях сообщается, что место обнаружения оцеплено для проведения процессуальных мероприятий.

Начальник лиепайской полиции Угис Ава сделал акцент на том факте, что на теле Ивана видимых телесных повреждений не обнаружено. Точные причины смерти установит судмедэкспертиза.

Liepājā pazudis 5 gadus vecs bērns: policija lūdz brīvprātīgo iesaisti meklēšanā!

Plašāka informācija:https://t.co/KLQ40Vq51X pic.twitter.com/YnXAxzW6kR — Valsts policija (@Valsts_policija) 2 июля 2017 г.

Как сообщал Лайф, Иван Берладин исчез 1 июля. В общей сложности его поисками занимались 4000 человек — полиция, спасатели, солдаты, охотники, лесники, волонтёры и даже экстрасенсы. По ряду данных, ребёнок был из неблагополучной семьи.