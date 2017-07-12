Посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк вернётся в Россию 22 июля

Власти США пока не предоставили агреман кандидату на пост нового посла, и обязанности главы дипведомства временно будет исполнять советник-посланник.

Российский посол в США Сергей Кисляк вернётся в Москву 22 июля — на этот день у дипломата уже есть билет, сообщают "Известия".

Кандидату на пост посла Анатолию Антонову Вашингтон ещё не предоставил соответствующее согласие (агреман), и временно обязанности главы российского дипведомства будет исполнять один из находящихся в США советников-посланников — Денис Гончар или Дмитрий Жирнов.

При этом источник газеты в российских дипломатических кругах отметил, что для МИД нежелательно оставлять надолго свои диппредставительства без руководителя. Если дело с выдачей агремана Антонову затянется, то есть вероятность того, что Кисляку придётся скорректировать планы.

Напомним, Лайф цитировал сообщение бывшего посла США в Москве Майкла Макфолла, в котором сообщалось, что Кисляк собирается покинуть свою должность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об отставке Кисляка в МИД РФ.

В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала слова Макфолла "фантомными болями по неудавшейся дипломатической карьере".