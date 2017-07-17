Песков: В Кремле обратили внимание на дорогую свадьбу дочери судьи в Краснодаре

Также пресс-секретарь президента отметил, что подобные вопросы не являются прерогативой Кремля.

В Кремле обратили внимание на сообщения о судье из Краснодара, якобы потратившей два миллиона долларов на свадьбу дочери. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Насчёт свадьбы. Безусловно, мы, как и все, по сообщениям в СМИ, по обсуждению в Интернете следим за разными новостями. Обратили внимание и на эти новости, — заявил Песков. — Но, опять же, это не является прерогативой Кремля — реагировать на подобные проявления. Есть другие ведомства, которые могут гораздо более пристально наблюдать за такими проявлениями.

Напомним, информация о шикарной свадьбе дочери краснодарской судьи вызвала большой общественный резонанс. Как сообщали СМИ, ведущим "скромной" церемонии был Николай Басков, гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон, а одним из свадебных подарков молодожёнам стал автомобиль "Бентли". Сама судья информацию об огромных расходах на торжество отрицает.

Информацией о шикарной свадьбе также заинтересовалось региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).