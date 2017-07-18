Зять судьи из Краснодара сделал карьеру в СК на расследовании убийства в Кущёвке

Ранее сообщалось, что замглавы совета судей Краснодарского края Елена Хахалева устроила дочери свадьбу за два миллиона долларов. На празднике выступили Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и другие.

Зять судьи Елены Хахалевой Вадим Бадалов несколько лет назад занимался расследованием массового убийства в станице Кущёвской в Краснодарском крае и вскоре после этого пошёл на повышение. Об этом сообщил Mash.

На момент расследования молодой человек был простым следователем, сейчас он занимает пост заместителя главы следственного отдела по Западному округу города Краснодара. На допросе у Бадалова местный житель Кущёвки Вадим Палкин полностью признал вину в совершении убийства. При этом на суде он заявил, что признался под пытками. В итоге мужчину оправдали.

Напомним, массовое убийство 12 человек (в том числе четырёх детей) произошло 4 ноября 2010 года. Было установлено, что преступление совершили члены ОПГ "Цапковские".

Ранее свадьбой Бадалова и студентки юрфака КубГУ Софьи Хахалевой заинтересовался ОНФ. В Кремле также отметили, что в курсе ситуации с организацией дорогого праздника. Сама Елена Хахалева заявила, что свадьбу оплатил её бывший муж, бизнесмен Роберт Хахалев.