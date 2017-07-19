Малышу, которого хотели отключить от ИВЛ, дали американское гражданство

Такое решение принял конгресс страны, и теперь Чарли Гард сможет полететь на лечение к специалистам из США.

Маленькому Чарли Гарду из Великобритании, которого согласно постановлению суда и вопреки воле родителей должны были отключить от аппарата ИВЛ, Конгресс США дал американское гражданство. Как сообщает Daily Mail, несмотря на общественный резонанс, британские врачи до сих пор уверены, что ребёнка не нужно лечить.

С ними полностью не согласны врачи из США. Доктор Мичио Хирано считает, что мальчику можно попробовать помочь. После более чем пятичасового разговора с британскими коллегами специалисты решили, что Чарли может полететь в США.

Ранее Лайф писал о том, что американский президент Дональд Трамп пообещал помочь семье.