Задержанному под Луганском россиянину Агееву разрешили увидеться с матерью

По данным СБУ, женщина ранее обратилась к Петру Порошенко, после чего ей разрешили свидание с сыном.

Мать Виктора Агеева приехала в город Старобельск Луганской области, и сегодня ей разрешили увидеться с сыном. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. Его слова цитируют украинские СМИ.

— Мать Агеева обратилась к главе государства по поводу помилования сына. Это не совсем наша компетенция, но наши следователи по поручению главы государства пошли навстречу — просто сейчас в Старобельске проходит встреча пленённого в Донбассе российского военного Агеева с его матерью, — сказал Грицак.

Напомним, о задержании якобы российского контрактника на территории Луганской области изначально сообщил телеканал "Би-би-си". Позже Агеева на Украине обвинили по статье "Терроризм".

В Минобороны РФ заявили, что задержанный проходил службу, но уволился в запас ещё в мае прошлого года. Ситуацию держат на контроле в МИД РФ.