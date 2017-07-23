За российскими туристами, застрявшими в Бодруме, прилетел самолёт

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За российскими туристами, застрявшими в Бодруме, прилетел самолёт

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Россияне уже три дня не могут улететь на родину. По прогнозам, рейс отправится из Турции сегодня около 7 вечера по московскому времени.

За российскими туристами, уже три дня ожидающими вылета на родину в турецком курортном городе Бодруме, прибыл самолёт. Около 19:00 он должен вылететь из турецкого аэропорта в Россию. Об этом сообщают в аэропорту Милас-Бодрум.

Как пишет ТАСС со ссылкой на генконсульство в Анталье, точное время отправления рейса — 18:40 мск.

Напомним, более 300 российских туристов не могут улететь домой из Бодрума уже три дня. Их рейс переносили несколько раз. Представители туроператора Tez Tour находятся с ними в постоянном контакте, но никакой конкретной информации не сообщают. Сегодня ситуацию прокомментировали в Ростуризме.

Также происходящим в турецком Бодруме заинтересовалась прокуратура.

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