Вылет российских туристов из Бодрума отложили в очередной раз

Менее двух часов назад в воздушной гавани турецкого города заявили, что за путешественниками прилетел самолёт из Москвы. Но это оказался не конец мучений.

По последним данным, россияне смогут вылететь на родину не ранее полуночи, несмотря на то что их воздушное судно уже прибыло в Бодрум. Об этом сообщили в аэропорту.

Причины очередной задержки не сообщаются. Отметим, туристы должны были отправиться домой ещё 21 июля.

Ситуацией уже заинтересовалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Она начала проверку соблюдения прав пассажиров по факту задержек рейсов авиакомпании iFly.

Ранее Лайф публиковал видео общения туристов с гидами Tez Tour, которые не могли дать никакой конкретной информации.