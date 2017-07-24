Родители Чарли Гарда решились отключить сына от аппарата жизнеобеспечения

Мать и отец смертельно больного мальчика приняли такое решение после того, как американский врач, на которого они возлагали большие надежды, оказался не в силах им помочь.

Сегодня Конни Йейтс и Крис Гард сделали официальное заявление, согласно которому они признают бессмысленность дальнейшего лечения Чарли и дают добро на его отключение от аппаратов жизнеобеспечения. Убитые горем родители выступили у здания Королевского суда в Лондоне и попросили не беспокоить их, пока они будут прощаться с сыном.

Публикация от #charliesfight (@charliesfight) Июл 24 2017 в 6:36 PDT

Это одна из тяжелейших вещей, которые нам придётся сказать, — о нашем милом невинном мальчике, родившемся больным. Мы решили, что дальнейшее лечение не отвечает интересам Чарли Отец Чарли Гарда Крис о решении отключить сына от аппаратов жизнеобеспечения

Напомним, этим летом стало известно, что суд вынес решение об отключении Чарли Гарда от аппарата ИВЛ вопреки воле родителей. Мальчик родился 4 августа 2016 года, в два месяца у него был диагностирован синдром истощения митохондриальной ДНК.

Родителей Чарли решение суда возмутило. Они заявили, что намерены бороться до последнего за жизнь своего ребёнка. История быстро получила широкую огласку, Конни и Крису удалось собрать около 1,3 млн фунтов стерлингов (почти 100 млн рублей), чтобы оплатить экспериментальное лечение сына в США.

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 5:08 PDT

Даже при таком раскладе в Британии не давали разрешения на выезд мальчика из страны. Местные врачи были уверены, что помочь ребёнку ничем нельзя. Тогда о Чарли узнал президент США Дональд Трамп, он пообещал помочь семье. Мальчику в кратчайшие сроки дали американское гражданство, чтобы он мог без промедления вылететь на лечение.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2017 г.

Сегодня пара получила ответ от врача, который мог помочь Чарли. Медик сообщил, что бессилен что-либо сделать: из-за страшного недуга у малыша началось необратимое поражение мышц и тканей тела.

В конце выступления отец Чарли подчеркнул, что шанс спасти мальчика был, если бы экспериментальное лечение было начато раньше.