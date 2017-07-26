Маккейн заявил, что Трампу не следовало писать о трансгендерах в "Твиттере"

Сенатор Джон Маккейн осудил пост американского лидера и отметил, что "Твиттер" — это не тот ресурс, через который стоит сообщать важную информацию. Об этом сообщает телеканал NBC.
JUST IN: John McCain blasts President Trump for tweeting "unclear" statement on transgender military policy pic.twitter.com/evA5nVkL0y— NBC Politics (@NBCPolitics) 26 июля 2017 г.
По мнению Маккейна, Трамп, помимо прочего, некорректно пояснил ситуацию.
— Министерство обороны приняло решение разрешить уже служащим в армии трансгендерам остаться на своих должностях. Многие из них ранее достигли больших успехов. Нет никаких причин увольнять полных сил и готовых служить людей только из-за особенностей их гендерной идентификации, — считает сенатор.
Он отметил, что Министерство обороны в настоящее время проводит исследование, связанное с трансгендерами, которые хотят пополнить ряды армии.
— Не следует делать преждевременные заявления до окончания исследования, — добавил Маккейн.
Напомним, нашумевшая запись появилась на странице президента сегодня днём и за несколько часов набрала почти 26 тысяч ретвитов.
After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2017 г.
Накануне Дональд Трамп также в микроблоге поздравил Маккейна с возвращением к работе. Ранее 80-летний сенатор перенёс операцию по удалению опухоли головного мозга.
Ранее политик отпросился у врачей на голосование об отмене основных положений системы медстрахования Obamacare. Коллеги встретили его бурными овациями.
Sen. John McCain receives rousing ovation as he returns to Senate following announcement last week he has brain cancer. pic.twitter.com/M5THtEEnnN— This Week (@ThisWeekABC) 25 июля 2017 г.
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