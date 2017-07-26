Маккейн заявил, что Трампу не следовало писать о трансгендерах в "Твиттере"

Ранее президент США заявил в микроблоге, что Правительство США не позволит трансгендерам служить в армии в каком-либо качестве.

Сенатор Джон Маккейн осудил пост американского лидера и отметил, что "Твиттер" — это не тот ресурс, через который стоит сообщать важную информацию. Об этом сообщает телеканал NBC.

JUST IN: John McCain blasts President Trump for tweeting "unclear" statement on transgender military policy pic.twitter.com/evA5nVkL0y — NBC Politics (@NBCPolitics) 26 июля 2017 г.

По мнению Маккейна, Трамп, помимо прочего, некорректно пояснил ситуацию.

— Министерство обороны приняло решение разрешить уже служащим в армии трансгендерам остаться на своих должностях. Многие из них ранее достигли больших успехов. Нет никаких причин увольнять полных сил и готовых служить людей только из-за особенностей их гендерной идентификации, — считает сенатор.

Он отметил, что Министерство обороны в настоящее время проводит исследование, связанное с трансгендерами, которые хотят пополнить ряды армии.

— Не следует делать преждевременные заявления до окончания исследования, — добавил Маккейн.

Напомним, нашумевшая запись появилась на странице президента сегодня днём и за несколько часов набрала почти 26 тысяч ретвитов.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2017 г.

Накануне Дональд Трамп также в микроблоге поздравил Маккейна с возвращением к работе. Ранее 80-летний сенатор перенёс операцию по удалению опухоли головного мозга.

Ранее политик отпросился у врачей на голосование об отмене основных положений системы медстрахования Obamacare. Коллеги встретили его бурными овациями.