Храбрец и герой. Трамп похвалил онкобольного Маккейна за возвращение в конгресс

Президент США Дональд Трамп сегодня опубликовал в своём "твиттере" пост, в котором похвалил республиканца Джона Маккейна за скорое возвращение к работе. Ранее стало известно, что сенатор отпросился у врачей на голосование об отмене основных положений системы медицинского страхования Obamacare.
So great that John McCain is coming back to vote. Brave - American hero! Thank you John.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2017 г.
— Здорово, что Джон Маккейн возвращается для голосования. Храбрый американский герой! Спасибо, Джон, — написал Дональд Трамп.
Слова поддержки сенатору также адресовали экс-президент США Барак Обама и соперница Трампа в борьбе за президентское кресло Хиллари Клинтон.
Напомним, в офисе Маккейна сразу после известия о его болезни сообщили, что политик перенёс операцию нормально и проходит реабилитацию дома. Маккейн и сам постоянно оставался на связи и отмечал, что переживал времена "и похуже".
В свободное от лечения время сенатор даже выбирался в походы вместе с дочерью.
Amazing hike with Dad @SenJohnMcCain this morning. Thank you all for your best wishes! pic.twitter.com/P9RR2v91HB— Meghan McCain (@MeghanMcCain) 22 июля 2017 г.
- Популярные
- По времени