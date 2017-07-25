Храбрец и герой. Трамп похвалил онкобольного Маккейна за возвращение в конгресс

На днях сообщалось, что врачи обнаружили у 80-летнего сенатора агрессивную форму опухоли головного мозга.

Президент США Дональд Трамп сегодня опубликовал в своём "твиттере" пост, в котором похвалил республиканца Джона Маккейна за скорое возвращение к работе. Ранее стало известно, что сенатор отпросился у врачей на голосование об отмене основных положений системы медицинского страхования Obamacare.

So great that John McCain is coming back to vote. Brave - American hero! Thank you John. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2017 г.

— Здорово, что Джон Маккейн возвращается для голосования. Храбрый американский герой! Спасибо, Джон, — написал Дональд Трамп.

Слова поддержки сенатору также адресовали экс-президент США Барак Обама и соперница Трампа в борьбе за президентское кресло Хиллари Клинтон.

Напомним, в офисе Маккейна сразу после известия о его болезни сообщили, что политик перенёс операцию нормально и проходит реабилитацию дома. Маккейн и сам постоянно оставался на связи и отмечал, что переживал времена "и похуже".

В свободное от лечения время сенатор даже выбирался в походы вместе с дочерью.