Маккейн пройдёт курс лучевой и химиотерапии

Ранее врачи обнаружили у 80-летнего политика глиобластому — форму опухоли головного мозга.

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в июле диагностировали опухоль мозга, пройдёт курс химиотерапии, сообщает Associated Press со ссылкой на офис политика.

Отмечается, что Маккейн вернётся в Аризону, где пройдёт курс лучевой и химиотерапии. В сентябре сенатор планирует вернуться к работе в конгрессе.

Как сообщал Лайф, ранее врачи обнаружили у 80-летнего политика глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга. Через несколько дней после операции по удалению новообразования политик вернулся к работе — он отпросился у врачей ради участия в голосовании об отмене основных положений системы медицинского страхования Obamacare. В сенате его встретили овациями.