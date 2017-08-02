Ударивший журналиста НТВ: Я ему просто руку кинул, и всё

Мужчина заявил, что сожалеет о своём поступке и готов заплатить компенсацию в том размере, в котором будет необходимо.

Мужчина, напавший сегодня на корреспондента НТВ в парке Горького, покаялся в содеянном и заявил, что готов заплатить денежную компенсацию. Об этом говорится на сайте телеканала.

Кроме того, Александр Орлов рассказал, что просто "кинул руку" после того, как журналист стал говорить ему "гадости".

— Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию, сколько нужно. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и всё, — рассказал задержанный.

Напомним, сегодня в ходе празднования Дня ВДВ нетрезвый мужчина в прямом эфире ударил корреспондента НТВ в лицо кулаком. Как оказалось позднее, нападавший никогда не служил в ВДВ, однако, по его собственным словам, принимал участие в боевых действиях "там, где Захарченко". Глава ДНР выразил мнение, что мужчине, на футболке которого заметили логотип организации "Оплот", не следовало прикрываться этими именами.

Позднее также выяснилось, что нападавшего ранее задерживали за продажу ртути на сумму около трёх тысяч долларов.