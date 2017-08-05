Солист Scooter поблагодарил жителей Крыма за поддержку на концерте

Ранее сообщалось, что в Незалежной против музыкантов завели уголовное дело за выступление на полуострове.

Солист Scooter Эйч Пи Бакстер поблагодарил жителей Крыма, пришедших на выступление немецкой группы в пятницу.

Thank you crimea, amazing crowd! Публикация от H.P. Baxxter (@hpbaxxterofficial) Авг 5 2017 в 5:30 PDT

— Спасибо, Крым, отличная тусовка, — написал музыкант.

Ранее Лайф сообщал о том, что Украина завела уголовное дело против немецких музыкантов за выступление в Крыму.

Напомним, группа Scooter не испугалась угроз Киева и прилетела на фестиваль в Россию. После этого музыкантов внесли в "чистилище" "Миротворца". Но, несмотря на это, они пообещали вернуться на полуостров с новым концертом.