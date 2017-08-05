Солист Scooter поблагодарил жителей Крыма за поддержку на концерте

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Солист Scooter поблагодарил жителей Крыма за поддержку на концерте

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Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

Ранее сообщалось, что в Незалежной против музыкантов завели уголовное дело за выступление на полуострове.

Солист Scooter Эйч Пи Бакстер поблагодарил жителей Крыма, пришедших на выступление немецкой группы в пятницу.

Thank you crimea, amazing crowd!

Публикация от H.P. Baxxter (@hpbaxxterofficial)

— Спасибо, Крым, отличная тусовка, — написал музыкант.

Ранее Лайф сообщал о том, что Украина завела уголовное дело против немецких музыкантов за выступление в Крыму.

Напомним, группа Scooter не испугалась угроз Киева и прилетела на фестиваль в Россию. После этого музыкантов внесли в "чистилище" "Миротворца". Но, несмотря на это, они пообещали вернуться на полуостров с новым концертом.

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