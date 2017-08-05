Солист Scooter поблагодарил жителей Крыма за поддержку на концерте

Солист Scooter Эйч Пи Бакстер поблагодарил жителей Крыма, пришедших на выступление немецкой группы в пятницу.
— Спасибо, Крым, отличная тусовка, — написал музыкант.
Ранее Лайф сообщал о том, что Украина завела уголовное дело против немецких музыкантов за выступление в Крыму.
Напомним, группа Scooter не испугалась угроз Киева и прилетела на фестиваль в Россию. После этого музыкантов внесли в "чистилище" "Миротворца". Но, несмотря на это, они пообещали вернуться на полуостров с новым концертом.
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