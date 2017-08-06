Следствие: Директора "Океанариума" могли убить из пистолета ТТ

Рядом с местом преступления в Суворовском парке были найдены гильзы калибра 7,62 миллиметра.

Генеральный директор московского "Океанариума" Андрей Чернов мог быть застрелен из пистолета ТТ — рядом с местом преступления были найдены гильзы калибра 7,62 миллиметра. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Киллер, возможно, стрелял из ТТ, но это пока уточняется, — цитирует источника издание.

По более ранним версиям, орудием убийства был автомат Калашникова . Как ранее сообщал Лайф, Андрей Чернов был застрелен 4 августа в Суворовском парке. По сообщениям СМИ, это случилось во время его пробежки. Киллер нашёл идеальное место для преступления. Свидетелей нападения нет, камеры видеонаблюдения его также не зафиксировали. Преступник не оставил никаких улик.

Ранее в ГСУ СКР по Москве сообщали, что киллер выпустил в тело Чернова по меньшей мере шесть пуль. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".