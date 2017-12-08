США пригрозили России мерами из-за "нарушения" договора о ракетах

Как заверили в Госдепартаменте, такой шаг не станет нарушением обязательств США по ДРСМД.

США могут начать принимать меры экономического и военного характера, в случае если РФ не перестанет нарушать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением выступил Госдепартамент в 30-ю годовщину подписания договора.

— США не станут молча наблюдать, как Российская Федерация продолжает разрабатывать военные системы в нарушение Договора, — заявил Госдеп.

Там добавили, что департамент, в то время как США ищут дипломатическое решение, рассматривает экономические и военные меры.

Кроме того, отмечается, что такой шаг не станет нарушением обязательств США по ДРСМД.

Ранее сообщалось, что США приступили к изучению вариантов на случай нарушения Россией ДРСМД.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что решение США развернуть в Польше в следующем году ракетные комплексы Aegis Ashore серьёзно нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.