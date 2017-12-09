Рябков заявил, что обвинения США в нарушении Россией ДРСМД абсолютно голословны

Замглавы МИД РФ отметил, что Вашингтон неоднократно высказывал подобные претензии, не приводя "никаких реальных доказательств".

Обвинения США в размещении Россией на суше крылатых ракет большой дальности, которые стали причиной введения новых санкций против Москвы, носят абсолютно голословный характер и не подкреплены техническими данными. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что американская сторона неоднократно высказывала претензии, что Россия якобы выходит за рамки договора, но "никаких реальных доказательств не приводится".

— Обвинения носят абсолютно голословный характер. Они не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей договору, ни данными полётной телеметрии. Ничем. И понятно, почему — потому что этого просто не существует, — говорится в комментарии Рябкова, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ранее американский лидер объявил о введении новых санкций против РФ. Они коснутся российских компаний, которые связаны с созданием нового вооружения. Своё решение США объяснили якобы имеющими место нарушениями Договора о ликвидации РСМД.

В Совфеде назвали обвинения американского лидера самыми циничными из всех. По мнению сенаторов, "главный нарушитель атакует того, кто его уличил в нарушении", указывая на то, что Москва также имеет претензии к Вашингтону по исполнению Договора о ликвидации РСМД. В частности, речь идёт о развитии системы ПРО в Европе, которая может использоваться в том числе как наступательное оружие.