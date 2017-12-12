"10 часов над микроскопом". Как врачи спасали руку жертвы "подмосковного Отелло"

Оказалось, что 25-летней Маргарите удалось сохранить лишь одну конечность, но даже это, по словам хирургов, можно назвать медицинским чудом.

Специалисты отделения микрохирургии 71-й московской больницы имени Жадкевича рассказали об уникальной операции, перенесённой в их стенах жительницей Серпухова, на которую напал с топором ревнивый супруг.

По уточнённым данным, мужчина по кусочку разрубил жене кисть левой руки, а правую он изувечил обухом. Но спасти удалось именно левую, после того как 26-летний "Отелло" сдался полицейским, показал на месте, где всё произошло, и нашёл фрагменты изуродованной кисти.

— Операция продлилась больше 10 часов, и, конечно, она была непростой, — рассказывает микрохирург Глеб Руда. — У пациентки были повреждения сосудов на нескольких уровнях, повреждения других тканей. Сосуды, кость — всё было повреждено.

Операция проводится под микроскопом. Специалисты поэтапно, шаг за шагом сшивают вместе ткани повреждённой кисти, чтобы получить шанс на восстановление. Работа поистине ювелирная, и хотя хирурги философски отмечают, что каждая операция для них уникальная, но манипуляции, подобные этой, в отделении микрохирургии приходится проводить регулярно.

Дальше проследует этап восстановления. Это болезненный и длительный процесс.

— Реабилитация занимает полгода-год, всё зависит от ситуации, — отмечает хирург. — Но на данном этапе важно, чтобы кисть правильно прижилась.

Сама пациентка сейчас находится в реанимации, за её состоянием постоянно следят врачи. Но уже можно сказать, что состояние стабильное и угрозы для жизни нет.

Напомним, жителя подмосковного города Серпухова Дмитрия Грачёва прозвали в честь шекспировского героя после того, как он из ревности отрубил своей жене кисти рук. Мужчина вывез супругу в лес и начал выпытывать "правду" с помощью топора.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". "Отелло" арестован на два месяца.