"Не верьте СБУ!" Дарья Мастикашева попросила о помощи омбудсмена ДНР

Девушка, которая была незаконно задержана украинскими спецслужбами по обвинению в госизмене, умоляет включить её в списки для обмена пленными.

Жена экс-охранника Березовского Дарья Мастикашева обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека ДНР Дарье Морозовой.

Девушка попросила правозащитницу не доверять представителям СБУ на переговорах по вопросу обмена военнопленными. По имеющейся информации, Дарья была включена в списки для обмена пленными между Киевом и Донбассом по схеме 306 на 74, однако сотрудники СБУ не намерены согласовывать её кандидатуру для обмена.

— Я знаю, что сотрудники СБУ Украины будут говорить вам, что я отказываюсь от обмена и что моя правовая "очистка" невозможна или требует много времени. Не верьте! Я очень хочу покинуть Украину и быть свободной, — говорится в письме Мастикашевой.

Ранее супруга экс-охранника Березовского также обратилась к депутатам Европарламента и международным правозащитным организациям с просьбой оказать содействие её возвращению на родину.

Напомним, 30-летняя гражданка Украины Дарья Мастикашева — супруга бывшего телохранителя Бориса Березовского Сергея Соколова — была похищена в Днепропетровской области прошлым летом и помещена в СИЗО, где её избивали и заставляли сделать на камеру заявление, которое впоследствии было использовано против неё в суде.

Чтобы усложнить возможную процедуру обмена и уйти от ответственности за пытки Мастикашевой, киевские власти решили отправить её в психушку, чтобы признать недееспособной. Девушку продержали там две недели в нечеловеческих условиях, пытаясь лишить рассудка.