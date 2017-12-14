Глеб Клубничка из "Дома-2" протаранил несколько авто, гоняя по ночной Москве

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Глеб Клубничка из "Дома-2" протаранил несколько авто, гоняя по ночной Москве

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Фото © VK/Глеб Жемчугов 

Экс-участник проекта "Дом-2" Глеб Жемчугов, более известный под прозвищем Клубничка, попал в ДТП, гоняя по ночной Москве. Об этом сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, он находился в нетрезвом состоянии. В итоге он врезался в несколько припаркованных у обочины автомобилей.

Напомним, что это далеко не первая история, связанная с участниками телепроекта "Дом-2". Так, сообщалось о смерти Марии Политовой, которая несколько дней лежала под забором в коттеджном посёлке в Щёлковском районе Подмосковья. Лайф также передавал, что участник телешоу "Дом-2" одиозный Венцеслав Венгржановский загремел в психиатрическую больницу в Краснодаре.

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