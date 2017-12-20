Порошенко хочет пригласить в СЦКК представителей Германии и Франции

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Порошенко хочет пригласить в СЦКК представителей Германии и Франции

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Президент Украины Петр Порошенко Фото © РИА Новости/Михаил Палинчак

Президент Украины Пётр Порошенко предложил ввести в состав Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе представителей из Франции и Германии. Об этом сообщает его пресс-служба.

— Думаю, что будет абсолютно полезно, если мы пригласим в состав СЦКК наших партнёров по "нормандскому формату" — немцев и французов, — сказал он.

Ранее Лайф сообщал, что российские офицеры из СЦКК покинули Донбасс накануне. Киев пообещал следом вывести своих наблюдателей.

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