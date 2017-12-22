Захарова: Россия и Великобритания готовы выводить отношения из тупика

Представитель российского МИД добавила, что разногласия всегда есть, однако это не повод для того, чтобы не развивать контакты между странами.

Россия и Великобритания готовы начать работать над выводом двусторонних отношений стран из тупика, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телепрограммы "60 минут" на канале "Россия 1".

— Темы (на переговорах Бориса Джонсона и Сергея Лаврова. — Прим. ред.) обсуждались серьёзные — это, конечно, выход из тупика российско-британских отношений, которые к этому тупику были заведены не Москвой. Но мы готовы начать работать для того, чтобы их оттуда вывести. Это целый комплекс двусторонних проблем, это проблемы международные, о которых сегодня говорил Сергей Лавров, требующие участия крупнейших мировых игроков и, конечно, постоянных членов Совета Безопасности, — заявила Захарова.

Ранее Лайф сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры с британским коллегой Борисом Джонсоном, который прибыл в Москву с официальным визитом. Последний в ходе встречи оправдался за сравнение России с "воинственной" Спартой, пошутил про своё пальто и оценил уровень отношений с главой российского МИД.