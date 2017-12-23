Порошенко рассказал, для чего Украине американское летальное оружие

По словам украинского лидера, такое решение было принято, чтобы "дать отпор агрессору, защитив украинских воинов и мирное население".

Президент Украины Пётр Порошенко объяснил, зачем Киеву потребовалось летальное оружие из США. Соответствующее сообщение политик опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

— Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, — говорится в сообщении украинского лидера.

Порошенко также отметил, что решение о поставках летального оборонительного оружия госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил во время телефонного разговора в пятницу, 22 декабря.

Ранее Лайф сообщал, что США приняли решение поставлять на Украину вооружение "в целях защиты её суверенитета". В Совфеде увидели в этом очевидный политический подтекст, а в МИД РФ назвали шаг Вашингтона опасным.