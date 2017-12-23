Маккейн назвал поставки вооружений на Украину шагом в правильном направлении

Американский сенатор считает, что это не будет препятствием к миру — напротив, это необходимый инструмент для его достижения.

Сенатор Джон Маккейн заявил, что решение администрации президента США Дональда Трампа о поставках на Украину не только стрелкового, но и более тяжёлого вооружения — шаг в правильном направлении. Об этом он сообщил на своей странице на сайте сената.

— Решение президента Трампа, о котором сообщили СМИ, предоставить Украине противотанковые комплексы Javelin означает ещё один значительный шаг в верном направлении и посылает сильный сигнал о том, что США будут стоять на стороне своих союзников и партнёров в борьбе за защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Это решение назрело уже давно, — говорится в сообщении.

Как считает Маккейн, поставки оружия не будут препятствием к миру на Украине — напротив, это необходимый инструмент для его достижения.

Ранее Лайф сообщал, что США приняли решение поставлять на Украину вооружение "в целях защиты её суверенитета". В Совфеде увидели в этом очевидный политический подтекст, а в МИД РФ назвали шаг Вашингтона опасным.