МИД РФ настаивает на возвращении всех захваченных в США российских дипобъектов

МИД РФ требует, чтобы Вашингтон вернул все шесть объектов, которые находятся у России в дипломатической собственности в США. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

— Настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США, — заявила официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что в российские дипобъекты даже не пускают проверить, исправны ли коммунальные системы.

Как уже сообщал Лайф, 24 апреля российские дипломаты, которые являются сотрудниками закрытого по требованию американской стороны генконсульства РФ в Сиэтле, покинули город. После представители властей США прибыли к закрытой резиденции и, взломав замок, проникли в здание. В МИД РФ такие действия сочли рейдерским захватом.