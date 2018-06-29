СМИ: Предполагаемый стрелок из Мэриленда подавал к газете иск о клевете

Мужчина, подозреваемый в нападении на редакцию издания Capital Gazette, в 2012 году подавал к газете иск о клевете. Как сообщает NBC News, он тогда был отклонён судьёй.

Напомним, ранее личность стрелка была установлена, полиция его имя не называет, но СМИ узнали, что это, предположительно 38-летний Джаррод Рамос.

Кроме того, журналисты сообщают, что сотрудникам газеты в соцсетях поступали угрозы незадолго до стрельбы. Сейчас правоохранители выясняют, кто конкретно их отправлял.

Напомним, стрельба произошла в главном офисе газеты Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. По последним данным, пять человек погибли, трое пострадали. Ранее сотрудник газеты рассказал о том, как неизвестный расстреливал людей.