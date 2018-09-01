Обязанности главнокомандующего ДНР будет исполнять врио главы республики

Исполняющим обязанности главнокомандующего ДНР будет врио главы республики Дмитрий Трапезников. Об этом заявил министр обороны республики Владимир Кононов.
— Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Трапезников Дмитрий Викторович. Естественно, выполнять будем команды Трапезникова, — заявил министр.
Напомним, 42-летний глава ДНР Александр Захарченко накануне скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Военнослужащие ДНР были переведены в режим полной боеготовности. В республике объявлен трёхдневный траур.
Ранее стало известно, что контакт президента России Владимира Путина с врио главы ДНР Дмитрием Трапезниковым пока не запланирован.
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