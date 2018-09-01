Обязанности главнокомандующего ДНР будет исполнять врио главы республики

Дмитрий Трапезников до вчерашнего дня занимал пост заместителя главы совета министров.

Исполняющим обязанности главнокомандующего ДНР будет врио главы республики Дмитрий Трапезников. Об этом заявил министр обороны республики Владимир Кононов.

— Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Трапезников Дмитрий Викторович. Естественно, выполнять будем команды Трапезникова, — заявил министр.

Напомним, 42-летний глава ДНР Александр Захарченко накануне скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Военнослужащие ДНР были переведены в режим полной боеготовности. В республике объявлен трёхдневный траур.

Ранее стало известно, что контакт президента России Владимира Путина с врио главы ДНР Дмитрием Трапезниковым пока не запланирован.