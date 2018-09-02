Заикался и оправдывался. Пранкер рассказал, как глава ВСУ отвечал лже-Порошенко

По словам Вована, запись разговора со Степаном Полтораком будет обнародована в ближайшее время.

Российский пранкер Владимир Кузнецов, более известный как Вован, заявил, что пообщался с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком от имени украинского президента Петра Порошенко с помощью аудиоробота из ролика, где президент ругается матом в беседе по поводу Пятого канала.

Кузнецов пообещал обнародовать запись в ближайшее время.

— Мы позвонили Полтораку ночью, разговор у нас состоялся, скоро выложим запись, — приводит его слова РИА "Новости".

Ранее украинское ведомство сообщило, что "российские пранкеры" пытались спровоцировать министра высказаться по поводу "последних событий" в Донбассе. В Минобороны Украины заявили, что в ходе беседы "были сфабрикованы голоса известных людей". Помимо того сообщалось, что целью этой "выходки" было переложить ответственность произошедшего в Донецке на украинских военных.

Несмотря на то что в ведомстве заявили о разоблачении пранкеров, Кузнецов утверждает, что разговор удался.

— Мы заверяем, что звонок удался, — приводит его слова издание "Страна.ua". — Полторак заикался и оправдывался, а когда мы ему предложили написать заявление об отставке — он согласился.

При этом пранкер отмечает, что когда Полторак понял, что наговорил лишнего, решил сам сделать заявление.

— Тем хуже для него, так как запись опубликуется раньше, — добавил пранкер.

Напомним, 31 августа в центре Донецка произошёл мощный взрыв. Инцидент произошёл в ресторане "Сепар", куда глава ДНР Александр Захарченко пришёл помянуть скончавшегося накануне певца Иосифа Кобзона. Захарченко получил смертельное ранение и позже скончался в больнице. Позже советник Порошенко намекнул на причастность Киева к убийству Захарченко, однако глава СБУ открестился от причастности спецслужбы к произошедшему. Как писал Лайф, ранее в Раде призвали Киев признаться в убийстве главы ДНР.