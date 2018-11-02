Нефтяные компании РФ и независимые НПЗ снизили цены на топливо

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Нефтяные компании РФ и независимые НПЗ снизили цены на топливо

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Нефтяные компании России выполнили договорённости с правительством и снизили оптовые цены на разные марки бензина и дизельное топливо, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. Заявление представителя вице-премьера подтверждается данными товарно-сырьевой биржи.

— Это должно привести к стабилизации ситуации с розничными ценами в сегменте независимых АЗС, — цитирует РИА "Новости" Илью Джуса.

Также представитель добавил, что правительство будет следить за ситуацией на рынке нефтепродуктов и сохранит возможности оперативного вмешательства, чтобы стабилизировать её в случае кризиса.

Договорённости нефтяников и кабмина действуют уже с 1 ноября. Обязательства нефтяных компаний подразумевают увеличение производства и реализации нефтепродуктов на 3 процента ежемесячно относительно показателей прошлого года. Мера не коснётся российского Дальнего Востока, так как там технически невозможно произвести необходимые объёмы топлива.

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