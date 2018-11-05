"Клевета". Свердловская чиновница отреклась от своих скандальных слов о детях

По словам Ольги Глацких, она отвечала на вопрос относительно того, что "государство мало даёт и делает для молодёжи".

Руководитель свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких отреклась от своих скандальных слов о детях, заявив, что они вырваны из контекста.

— Клевета. Такой фразы в принципе не было, — приводит её слова телеканал "360". — Контекст разговора нужно смотреть и не выдёргивать из контекста фразы.

Вместе с тем Глацких сказала, что ей сложно прокомментировать ситуацию, так как ролик она не видела.

В то же время чиновница, которая также является олимпийской чемпионкой 2004 года, отметила, что отвечала на вопрос из зала относительно того, что "государство мало даёт и делает для молодёжи".

— Фраза вырвана, и содержание разговора перевёрнуто, — заявила Глацких. — Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, а государство — лишь помощник в этом вопросе.

Напомним, Ольга Глацких на встрече с юными волонтёрами сказала, что государство не просило родителей их рожать и ничего им не должно. О некорректности её заявления уже сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пообещав разобраться в ситуации. Как ранее писал Лайф, в Росмолодёжи признали крайне некорректными слова чиновницы.