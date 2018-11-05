Стало известно, сколько зарабатывает скандальная свердловская чиновница

Глава свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких, которая заявила, что государство "ничего не должно" детям и не просило их рожать, за 2017 год заработала более 1,5 миллиона рублей. Таковы данные, опубликованные в декларации на сайте регионального правительства.
Так, точная сумма, которую получила за работу в прошлом году Глацких составляет 1,525 миллиона рублей. Помимо того, она владеет:
- двумя земельными участками на 900 и 533 квадратных метра;
- квартирой в 116 квадратных метра;
- гаражом;
- двумя автомобилями: Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140.
Помимо того, в пользовании Глацких находятся ещё две квартиры. В 2016 году, когда чиновница только получила свой пост, её годовой доход составил 4,25 миллиона рублей.
Напомним, Ольга Глацких на встрече с юными волонтёрами сказала, что государство не просило родителей их рожать и ничего им не должно. Её слова раскритиковал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пообещав разобраться в ситуации, а также Росмолодёжь. Как ранее писал Лайф, Глацких отреклась от своих скандальных слов о детях.
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