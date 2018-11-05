Стало известно, сколько зарабатывает скандальная свердловская чиновница

Согласно декларации, олимпийская чемпионка владеет двумя земельными участками, квартирой, гаражом, двумя машинами, а ещё две квартиры у неё в пользовании.

Глава свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких, которая заявила, что государство "ничего не должно" детям и не просило их рожать, за 2017 год заработала более 1,5 миллиона рублей. Таковы данные, опубликованные в декларации на сайте регионального правительства.

Так, точная сумма, которую получила за работу в прошлом году Глацких составляет 1,525 миллиона рублей. Помимо того, она владеет:

двумя земельными участками на 900 и 533 квадратных метра;

квартирой в 116 квадратных метра;

гаражом;

двумя автомобилями: Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140.

Помимо того, в пользовании Глацких находятся ещё две квартиры. В 2016 году, когда чиновница только получила свой пост, её годовой доход составил 4,25 миллиона рублей.

Напомним, Ольга Глацких на встрече с юными волонтёрами сказала, что государство не просило родителей их рожать и ничего им не должно. Её слова раскритиковал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пообещав разобраться в ситуации, а также Росмолодёжь. Как ранее писал Лайф, Глацких отреклась от своих скандальных слов о детях.