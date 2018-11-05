Усиливала мотивацию. Уральская чиновница извинилась за скандальные слова о детях

По её мнению, из общего контекста понятно, что её целью было призвать молодёжь к развитию.

Ольга Глацких, возглавляющая департамент молодёжной политики Свердловской области, принесла извинения за свои слова о детях, которым государство, по её мнению, "ничего не должно".

— Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание, — приводит ТАСС слова Глацких.

Однако, по её мнению, из общего контекста понятно, что её целью было мотивировать "молодёжь самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственные энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство".

Напомним, Ольга Глацких на встрече с юными волонтёрами сказала, что государство не просило родителей их рожать и ничего им не должно. Чиновница призвала молодёжь решать свои проблемы самостоятельно. О некорректности её высказывания заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал разобраться в ситуации. В Росмолодёжи также признали крайне некорректными слова уральской чиновницы.