СК опубликовал видео с места гибели многодетной семьи в Кузбассе

Следственный комитет опубликовал видео с места пожара в Кемеровской области, в котором погибло восемь человек, в том числе шестеро детей. На кадрах видно, что крыша дома уничтожена, стены полностью обуглены, огнём повреждены также постройки во дворе.

По предварительным данным, в частном доме проживала многодетная семья. Соседи назвали её неблагополучной — взрослые часто выпивали и разжигали костры на участке.

— Обнаружены тела семи человек, из которых пятеро — дети в возрасте от двух до 12 лет. Также с этого адреса госпитализированы 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который позже скончался в больнице, — сообщали в СК.

Напомним, по факту гибели людей при пожаре в Юрге возбуждено уголовное дело. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв выразил соболезнования в связи с трагедией и поручил выяснить все обстоятельства трагедии.