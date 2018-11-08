Представитель миллиардера Рыболовлева рассказал о его правовом статусе

Официальный представитель российского бизнесмена, владельца футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева Дмитрий Чечкин рассказал ТАСС, что миллиардеру не запрещён выезд из Монако.

— Дмитрий Рыболовлев освобождён не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако, — цитирует агентство Дмитрия Чечкина.

Согласно сведениям агентства Франс Пресс, бизнесмену предъявлено обвинение в коррупции и он выпущен на свободу под юридическим контролем. Ранее адвокат Владислав Оршев сообщил Лайфу, что этот термин, напротив, не допускает, что человек имеет право покинуть Монако.

Местная газета Monaco-Matin сообщала, что вместе с Рыболовлевым задержаны ушедшие в отставку руководители судебного аппарата княжества. Сейчас бывшие чиновники находятся под стражей в Монако и Ницце. Их поместили под арест после допроса. Также обвинения выдвинуты против адвоката Рыболовлева — Татьяны Бершеды.

Напомним, российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев был задержан накануне днём, за несколько часов до игры принадлежащего ему футбольного клуба "Монако" с "Брюгге", на его вилле прошли обыски.