Аксёнов пригласил американцев отдохнуть в живущем под санкциями Крыму

По словам политика, ограничительные меры нисколько не сдерживают развитие полуострова, но западному миру стоит раскрыть глаза хотя бы в целях противодействия пропаганде.

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал новые антироссийские санкции США, под которые попали несколько местных санаториев и компаний. По его словам, на развитие республики введённые ограничения никак не повлияют: полуостров живёт под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины.

И тем не менее, по словам Аксёнова, введение санкций стоит расценивать как попытку оказать психологическое давление на тех граждан западных стран, которые не доверяют пропаганде и собираются посетить Крым. Но и ко всему прочему, это пример "лживой и лицемерной политики", когда государственный переворот на Украине, "совершённый при поддержке толпы", объявляется образцом демократии, а свободный выбор двух миллионов крымчан — "аннексией".

— Чтобы развенчать пропагандистские мифы, достаточно просто побывать в Крыму и поговорить с жителями полуострова. Так что приглашаем американцев в гости. Приезжайте, смотрите и делайте выводы, — написал политик в "Фейсбуке".

Накануне Соединённые Штаты ввели санкции в отношении трёх физических лиц и девяти организаций России из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Однако власти российского полуострова уже подчеркнули, что подобная политика перестала их удивлять. Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что попытки Вашингтона воздействовать санкциями на Москву обречены на провал.